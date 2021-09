Ribeirão Claro: PM recupera notebook

Três envolvidos no crime foram presos, dois por furto e um pelo crime de receptação

Nesta quarta-feira, dia 08, por volta do meio-dia, a Polícia Militar de Ribeirão Claro recuperou notebook furtado na cidade.

Os policiais encontraram o ladrão na Rua Cel. Emílio Gomes, localizada no centro. O indivíduo confessou ter furtado o aparelho, com a ajuda de um comparsa, e vendido o objeto para um terceiro, morador da Vila Rural do munícipio.

Munidos dessa informação, se deslocaram para a Vila Rural, e encontraram o terceiro envolvido, que entregou o notebook para os policiais.

Diante dos fatos, os dois sujeitos envolvidos na subtração do objeto foram presos por furto, e o terceiro para quem o objeto havia sido vendido foi preso por receptação. Além disso, o notebook CCE (foto), foi recuperado.