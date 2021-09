Ribeirão Claro lança o “Compra Aqui”

Iniciativa da prefeitura em parceria com o Sebrae mobiliza e incentiva empreendedores locais a ter maior participação em licitações do município

Um bom número de empreendedores locais e representantes da prefeitura e do Sebrae/PR participaram do lançamento do programa Ribeirão Claro Compra Aqui, em evento realizado nesta sexta-feira (10).

A iniciativa da prefeitura de Ribeirão Claro, em parceria com o Sebrae/PR, visa mobilizar e incentivar empreendedores do município a participar de processos licitatórios realizados por órgãos públicos, como a própria prefeitura, câmara de vereadores e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

O objetivo final é ter um aumento significativo dos valores investidos em licitações destinados a empresas de Ribeirão Claro, fomentando negócios locais e melhorando consideravelmente a economia do município.

Com empresas locais faturando mais, a tendência é que esses negócios comprem mais de seus fornecedores, aumentem os serviços/produtos oferecidos ao mercado e, principalmente, gerem mais empregos.

Em 2020, Ribeirão Claro teve apenas cerca de 30% do valor destinado a processos licitatórios ficando com empresas do município. Os demais recursos licitados foram para empresas de outros municípios, que acabaram vencendo os pleitos.

Para o prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato, a implantação do programa deve resultar em uma nova realidade aos empreendedores locais. “Com esse planejamento e essa transparência vamos conseguir fazer com que muitas das licitações do município tenham participação maciça de comércios, empresas e prestadores de serviços aqui de Ribeirão Claro. Será que um valor importante que vai passar a circular dentro da nossa economia, que fatalmente vai crescer e gerar renda e empregos para a população. O resultado disso tudo é o progresso econômico e também social de Ribeirão Claro”, avalia.

No lançamento do programa a prefeitura já detalhou o planejamento de licitações aos participantes, que podem se preparar previamente para eventuais adequações aos editais e ter o preparo adequado de documentação para participação nos processos.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, o projeto oferece grande potencial para Ribeirão Claro. “Vamos trabalhar no sentido de organizar a prefeitura e principalmente organizar a parte empresarial para que possa oferecer os produtos e serviços que o município precisa, estando legalmente aptos a vencer as licitações. A gente projeta que possa sair da casa dos atuais 30% de compras públicas que ficam em Ribeirão Claro e dentro de um período relativamente curto saltar para 50%, o que já seria um valor importante direcionado para a economia local”.

Outro ponto muito interessante do programa é que empresas de fora precisam apresentar valores pelo menos 10% inferiores aos valores apresentados pelas empresas locais para vencerem os pleitos.

A estimativa é que já em 2021 a participação de empresas locais em processos licitatórios de órgãos públicos de Ribeirão Claro mais que dobre no comparativo com anos anteriores.