Enterrado o corpo de motorista em R.Claro

Ele retornava de Carlópolis para Ourinhos(SP)

O corpo de Wellington L. de Souza (fotos) foi sepultado nesta quinta-feira, dia 22, no Cemitério Municipal de Ourinhos, cidade paulista onde residia.

Ele morreu no KM 09 da PR-151 no final da tarde de domingo(18) , em Ribeirão Claro (horário provável do acidente tipo saída de pista, de acordo com o que informou a Unidade Operacional da PRE – Polícia Rodoviária Estadual – de Siqueira Campos, que atendeu a ocorrência). Capotou e caiu num matagal em terreno íngreme (foto principal).

O rapaz dirigia o Ford/Ka (placas de Cuiabá/MT ), tinha 33 anos, óbito no local, necropsiado pelo IML de Jacarezinho.

O sinistro ocorreu no trecho entre Porto Emigdão na divisa com São Paulo. Estava sozinho no carro e voltava de Carlópolis.

Deixou a esposa, Vania, e uma filha.