Ribeirão Claro tem acidente com vítima

Condutor do veículo fugiu sem prestar socorros ao motociclista ferido gravemente

Neste domingo, dia 17, às 10h15, a Polícia Rodoviária atendeu um acidente de trânsito que deixou vítima gravemente ferida no km 20, da PR-151, do munícipio de Ribeirão Claro.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan (foto), com placa de Jacarezinho, que colidiu com outro veículo não identificado, pois fugiu do local sem prestar socorros para a vítima.

O condutor da moto (60 anos), foi socorrido e conduzido para o Pronto Socorro de Ribeirão Claro, com ferimentos graves.

Segundo dados colhidos no local, e relato da vítima, o motociclista estava parado no acostamento quando um veículo utilitário, de cor prata, veio em sua direção, colidindo os automóveis. A vítima não conseguiu identificar a marca nem o modelo do carro.

Não realizaram o teste do etilômetro, pois o único condutor identificado foi hospitalizado.