Revitalizado Parque Ecológico em Ibaiti

Remoção de entulhos, roçagem e pinturas de meio fio nas calçadas e passarelas

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura de Ibaiti realizou nesta segunda-feira (24), uma ação de limpeza no Parque Ecológico Mina Velha.

O local passou por uma grande limpeza com remoção de entulhos, roçagem e pinturas de meio fio nas calçadas e passarelas.

“A ação é uma medida voltada à saúde pública, preservação de patrimônio público e bem estar social desse importante espaço público do município de Ibaiti que recebe inúmeras pessoas mensalmente. Lembrando que a Prefeitura tem trabalhado constantemente na manutenção e limpeza do Parque Mina Velha e inclusive nos últimos meses foi finalizada também a obra de pavimentação com pedras irregulares que liga o centro da cidade ao parque”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.