Revitalizado Ginásio de Esportes de SAP

Confira imagens de como ficou a reforma parcial

O Ginásio de Esporte Henrique Schmidt está em fase final de reforma. Na última semana foi realizada a pintura da quadra com tinta epóxi, além da melhoria nas arquibancadas, banheiros e vestiários.

A principal mudança no local está na substituição do piso da quadra de madeira e pelo concreto. Os banheiros ganharam novos sanitários, chuveiros e os vestiários completamente reformados. Até agosto será feita a troca das portas para a finalização desta primeira etapa da obra.

As obras ficaram suspensas por quase dois anos devido a pandemia e foram retomadas em março deste ano. A execução é da prefeitura municipal em parceria com o Governo Federal, com recursos avaliados em R$ 366mil.

Neste mês, devido a revisão de valores contratuais junto a empresa vencedora da licitação, a prefeitura fará uma contrapartida para conclusão da obra de R$140 mil em recursos próprios.

De acordo com o diretor municipal de Esporte, Marcos Ferreira, há a previsão ainda de reforma do telhado. “O telhado precisa de manutenção e as calhas substituídas, projeto que pretendemos dar continuidade ainda este ano junto a administração municipal”, explicou.