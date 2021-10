Cabana do Lago reabre para temporada 2021/2022

O Park Hotel Cabana do Lago está localizado no KM 59 da BR-153 em Guapirama (a 14 km de Santo Antônio da Platina, sentido Ibaiti) reabriu e agora, revitalizado e com muito mais atrações e comodidades, aguarda visitantes de todo o Paraná e sul/sudeste de São Paulo.

Os proprietários, Adriane e Junior Pucci, e seus dois filhos, Alexandre e Augusto, visitaram a sede do Npdiario para anunciar a excelente notícia.

Na ocasião, anteciparam também que o médico Dr. Alexandre e Guto, como é carinhosamente conhecido, também estudante de Medicina, assumiram a direção do empreendimento. Ambos dividem as responsabilidades entre Maringá e o Norte Pioneiro.

Pucci informou que mais detalhes serão divulgados nas próximas semanas, mas já adiantou que as tratativas com uma empresa – para instalar um parque aquático no local – estão avançadas.

O Park Hotel Cabana do Lago é o local ideal para quem deseja aproveitar a vida às margens das piscinas, chalés, gramados, poltronas, pontes, brinquedos, pedalinhos e lagos com vistas para a Natureza

As 30 suítes oferecem cama box, ar-condicionado, TV led, frigobar e wi-fi e varanda. Cada ambiente foi construído com detalhes inspiradores.

A reinauguração começa em almoço neste sábado, dia 23, e domingo, dia 24, também para almoço.

Reservas: (43)99977-1722.

Fotos: Roberta Rodrigues/Especial para o Npdiario