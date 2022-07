“Republicanos” faz convenção no sábado

Já definido apoio à reeleição de Carlos Massa Ratinho Junior

O ex-secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge (fotos) presidente do Republicanos , confirmou na manhã deste domingo, dia 24, que a Convenção Estadual do partido será realizada no próximo sábado dia 30, em Curitiba.

Serão escolhidas as coligações partidárias para eleição majoritária, os candidatos a governador e vice (Carlos Massa Ratinho Junior e Darci Piana); senador e suplentes; deputados federais e estaduais; bem como os números atribuídos às candidaturas.

“É preciso tomar decisões práticas quanto às eleições, ao mesmo tempo que o partido tem a oportunidade de apresentar os quadros que se relacionam com as diferentes camadas do governo sobre o Paraná”.

O evento, de modo presencial. está marcado no antigo Paraná Clube na avenida Kennedy, 2377, que se chama hoje Espaço Torres, bairro Guaíra, com início previsto para 9h30m.

Deputados estaduais da sigla: Alexandre Amaro, Cantora Mara Lima, Homero Marchese, Delegado Fernando Martins, e Márcio Pacheco. Deputados federais: Aroldo Martins e Diego Garcia.