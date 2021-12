No movimentado trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

A concessionária Triunfo/Econorte realizou reparo neste final de semana no buraco que estava aberto na BR-153, sob a ponte do Rio Ubá, no trecho entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina (fotos).

O local, KM 33 da rodovia Transbrasiliana, apesar de sinalizado colocava em perigo de acidentes os veículos uma vez que a passagem permitia apenas carro/moto numa pista prejudicada, com apenas um sentido.