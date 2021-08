Renault e Volvo colidem em Siqueira

Um homem de 77 anos sofreu ferimentos leves no acidente na PR-092

Um Renault/Kwid (placas de Curitiba) cruzava a PR-092 nesta quarta-feira, dia quatro, quando no KM 289 da direita para a esquerda na base do sentido de tráfego, se envolveu em acidente do tipo abalroamento transversal com o Volvo/NH 12.380 (placas de Jacarezinho). Foi às 7h50m em Siqueira Campos.

O Renault transitava Tomazina/ Siqueira Campos) e o outro veículo Quatiguá/Siqueira Campos.

Foi realizado etilômetro no condutor da carreta (49 anos, sem ferimentos) com resultado negativo.

O outro motorista, 77 , encaminhado para a Santa Casa de Siqueira Campos com ferimentos leves. A passageira, sua esposa, 69 , não se machucou.