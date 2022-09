Relíquia de São Francisco peregrina no Norte Pioneiro

Fragmento do fêmur estará em Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Bandeirantes

O Norte Pioneiro receberá na semana que vem a peregrinação de uma relíquia de São Francisco de Assis. Um pequeno pedaço do osso do fêmur de um dos santos com mais fiéis da Igreja Católica estará em exposição e adoração, junto com uma imagem.

Na segunda-feira, dia 26, após a visita na Paróquia São José, a relíquia irá abençoar os doentes dos hospitais sendo transportadas pelo frei Jaime Mandrin e padre Heliton.

‘É uma relíquia autêntica do corpo de São Francisco de Assis (fragmento do fêmur) e o motivo da vinda da relíquia é a vista à OFS (Ordem Franciscana Secular), leigos pertencentes à Ordem Franciscana”. informa o padre platinense Héliton Ribeiro (foto com o Papa Francisco, no Vaticano; ele estudou em Roma).

Depois, a peregrinação vai para Siqueira Campos e Bandeirantes, adicionou o religioso.

Segundo a Ordem Franciscana Secular, a imagem foi um presente da cúria geral dos Frades Menores Capuchinhos e a relíquia – um fragmento ósseo – foi ofertada pela cúria geral dos Frades Menores Conventuais. Ambas vieram da cidade de Assis, na Itália.

A peregrinação teve início no regional do estado de São Paulo na fraternidade das Chagas do Seráfico Pai São Francisco no dia 20 de setembro de 2015 e tinha previsão de conclusão para o ano de 2021, ano jubilar, depois de ter visitado todas as fraternidades de todos os estados do Brasil. Com a situação da pandemia, a peregrinação foi momentaneamente suspensa, retornando em março de 2022 e será concluída em abril de 2023.

São Francisco de Assis (1182-1226) foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo papa Gregório IX, dois anos depois de sua morte. É conhecido como o protetor dos animais. Infância e Juventude – Giovanni di Pietro di Bernardoni (Francisco de Assis), nasceu em Assis na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Era filho de Pica Bourlemont e Pedro Bernardone Maricone, rico comerciante de tecidos. Seu pai estava na França quando o filho nasceu, na volta rebatizou-o com o nome de Francesco, isto é ‘francês” Francisco de Assis estudou na escola Episcopal, onde aprendeu a ler, escrever e principalmente contar. Enriquecer era uma obsessão naquela época. Ajudava seu pai no comércio, mas viver atrás de um balcão não era trabalho que o atraía. Em 1197, morreu o imperador romano-germânico, Henrique VI, senhor de grande parte da Itália, mas seu filho tinha apenas dois anos e vários nobres disputavam o trono. O Ducado de Assis era controlado pelo duque de Spoleto, que cobrava pedágio de tudo que atravessava a região. Iniciou-se então uma revolta dos mercadores de Assis, que destruíram a fortaleza do duque e conseguiram conquistar o poder. Em 1198, Inocêncio III foi eleito papa e a Santa Sé queria tirar vantagem com o enfraquecimento do império. Um enviado do pontífice logo chegou à cidade de Assis, com o encargo de substituir o governo imperial. Entre 1201 e 1202, os revoltosos organizam uma tropa para dar combate à nobreza feudal que recebera do imperador um privilégio que irritava os mercadores. Francisco participou das lutas entre Assis e Perúsia e ficou preso por quase um ano. Em 1203, de volta à sua cidade, tentou recuperar o tempo perdido. Entregou-se a uma vida de festas e torneios, mas logo se mostrou insatisfeito e resolveu mudar de vida e decidiu ser cavaleiro.

Para chegar a esse posto teria que começar como escudeiro de um nobre e partiu para sua missão. Durante o percurso, ao encontrar alguns mendigos, foi se desfazendo de seus pertences. Decidiu voltar para sua casa, sem a glória que a família esperava, e indagando dizia:“Como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza?”. A Conversão – Conta-se que em 1206, orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: “Vá, Francisco, e restaure a Minha Casa!”. Imaginando tratar-se de reconstruir a Capela, voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai e entregou-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Em 1208, afinal, compreendeu o sentido da mensagem: restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Faz votos de pobreza e começou a pregar sua doutrina. Francisco de Assis, decidido a cumprir as Escrituras sagradas, passou a viver voltado apenas para o espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados, sua fama foi se espalhando e aos poucos já tinha seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa.

1215, no intuito de resguardar a autoridade papal, o Concílio de Latrão reconheceu a “Ordem dos irmãos Menores de Assis”. O Cardeal Ugolino foi designado “protetor” da Ordem. Francisco consentiu repartir seus discípulos em dois grupos para seguir em peregrinação pelo mundo para disseminar o sentimento da fé cristã e converter os infiéis.

Durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios, cinco discípulos foram mortos, em Ceuta, pelos muçulmanos pois recusaram sua conversão.

Francisco de Assis embarcou para a Terra Santa, onde foi aprisionado e levado ao Sultão. Para mostrar a superioridade da fé cristã, Francisco andou sobre brasas e imediatamente foi libertado.

Em 1220, Assis voltou para a Itália e encontrou uma cisão no movimento. Alguns discípulos, pressionados por Ugolino, preconizam uma reforma, com novas “regras”, menos severas quanto ao voto de pobreza.

Em 1221, Assis apresentou um texto com a nova “Regra” para a ordem: “Observar o Santo Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada e só dividir a pobreza”.

O texto foi recusado pelo cardeal Ugolino. Em 1223, o texto foi retocado e finalmente aceito pelo papa Honório III. Os franciscanos perdem muito dos traços que os distinguiam.

Morte – Em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou a direção efetiva da irmandade que criara e em companhia dos discípulos partiu em direção à floresta para viver em contato com a natureza.

Conta-se que, na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz.

Quando a imagem desapareceu, Francisco percebeu marcas de sangue nas mãos e pés, como se tivessem sido atravessados por pregos. Doente, Francisco implora que o levem para Assis, onde quer morrer.

São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos, em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. Dois anos depois de sua morte, foi canonizado pelo papa Gregório IX.

Na igreja de São Francisco de Assis (foto acima), Assis, Itália, inaugurada em 1256, estão guardados os restos mortais do santo.