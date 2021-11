SAP: Recomeça a pavimentação no Aparecidinho III

Correções do projeto e reajustes dos valores da obra resultaram no atraso

As obras de pavimentação das ruas do Conjunto Habitacional João Evangelista de Mello, o Aparecidinho III em Santo Antônio da Platina, foram retomadas após uma pausa de mais de três meses.

A RM Rezende, empresa responsável pela execução das obras, havia parado os trabalhos e continuado apenas a construção das calçadas e meio-fio.

Correções do projeto e reajustes dos valores da obra resultaram no atraso da pavimentação. A empresa responsável pelas obras retomou os trabalhos de drenagem na parte mais baixa do bairro e a previsão é que até janeiro, sejam concluídas pelo menos mais 30% da parte de pavimentação asfáltica, começando pelas ruas paralelas à rodovia PR-092.

A pavimentação do Aparecidinho III teve início em 2019 e conta com cinco ruas totalmente pavimentadas, restando seis para serem concluídas. A obra está orçada em mais de R$6 milhões em investimentos do Governo do Estado com contrapartida da prefeitura municipal, que é responsável pela administração e fiscalização da obra junto à construtora.

São aproximadamente 38 mil metros quadrados de asfalto, 9 mil metros de meio fio e 14 mil metros de calçadas beneficiando mais de quatro mil moradores.

A previsão de conclusão do serviço no início do projeto era para fevereiro de 2022, mas com as novas tratativas do projeto, esse prazo deve se estender por pelo menos mais um ano.