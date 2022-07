Reinaugura Hospital São José de Carlópolis

Prefeito Hiroshi Kubo e deputado Luiz Cláudio Romanelli estarão presentes

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) confirmou nesta quinta-feira, 28, ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) que o Hospital São José (fotos) será reaberto no dia 1º de agosto (segunda-feira) em Carlópolis.

“Após dez anos fechada, a unidade de saúde será reaberta para atendimento ao público. Iniciando com a maternidade, que tem sala cirúrgica e uma equipe médica de profissionais especializados e até mesmo heliponto. Agora, as crianças voltarão a nascer em Carlópolis. Esse esperado fato deverá ocorrer já na semana da reabertura do hospital, com o nascimento de dois meninos”, disse o prefeito.

“É uma grande notícia para Carlópolis e todo o Norte Pioneiro. É um sonho realizado por meio de esforços de todos e que vai melhorar, de forma considerável, o atendimento na saúde aos moradores de Carlópolis”, disse o deputado Romanelli.

Hiroshi adiantou que um tomógrafo está em instalação, será aberto também o Centro de Exames e Diagnóstico por imagens. “Os pacientes farão aqui mesmo os exames de tomografia computadorizada”.

Apoio – “Todas essas conquistas e melhorias na saúde de Carlópolis estão sendo possíveis graças ao empenho, o comprometimento e a determinação das equipes de trabalho da prefeitura, especialmente da saúde, engenharia e arquitetura, gestão de recursos e convênios e a procuradoria jurídica”, disse o chefe do executivo.

Hiroshi Kubo agradeceu e destacou o apoio de Romanelli, dos deputados estaduais e federais e do Governo do Estado pela destinação de recursos e equipamentos médico-hospitalares.

Ampliação – O Hospital São José foi completamente reformado e ampliado, com o apoio financeiro do Governo do Estado. A área do terreno é de 19.980 metros quadrados e a reforma abrangeu os 1.753,55 metros quadrados do hospital.

Além disso, teve aumento de 249,43 metros no Centro de Exames e Diagnóstico por Imagens e 300 metros quadrados para heliponto e guarita, além da pavimentação das áreas externas do hospital.

A Prefeitura da cidade agradece também os Deputados, Estaduais, Federais e ao Governo do Estado, pelo apoio e destinação de recursos e financeiros e equipamentos médico-hospitalares. Além disso, agradecem os Vereadores das gestões 2017/2020 e 2021/2024, que apoiaram cada uma das ações, desde a aquisição do patrimônio das freiras até a concessão onerosa, da qual foi vencedora o CIS – Centro Integrado em Saúde.

“Também ao médico Glauber Garbin e toda sua equipe do CIS( Centro Integrado em Saúde) que abraçou com nossa gestão, o desafio de cuidar da saúde do povo carlopolitano, melhorando cada dia mais, em todos os sentidos”, assinalou.