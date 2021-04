Recuperado trecho de rodovia estadual

Nos cinco quilômetros mais críticos

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou a conclusão de obras na rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, entre a BR-153 e o Povoado rural da Platina, em Santo Antônio da Platina. Romanelli,o prefeito Professor Zezão Coelho (Pode) e o vereador Luciano Vermelho(PTB) pediram urgência na realização da obra de recuperação da rodovia, que já foi causa de inúmeros acidentes na região.

“Agora, com a recuperação completa da rodovia, moradores, motoristas, pedestres e ciclistas que usam o trecho entre o povoado da Platina e a cidade de Santo Antônio da Platina terão muito mais segurança. É um investimento que vai salvar muitas vidas no Norte Pioneiro”, destaca o deputado. Romanelli informa ainda que, além deste trecho, foi concluída também a recuperação da PR-439, entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.

O prefeito platinense lembra que, em janeiro deste ano, junto com o deputado Romanelli, esteve na Seil (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística) solicitando urgência na realização da obra, devido aos inúmeros acidentes ocorridos no trecho que dá acesso a um povoado com forte vocação para o agronegócio. “Fomos atendidos com agilidade, pois o Governo do Estado entende que é preciso melhorar a infraestrutura e apoiar a economia de Santo Antônio da Platina, além de evitar acidentes, como os ocorridos no ano passado”, disse Zezão Coelho.

Vermelho também esteve na Capital junto com o parlamentar (foto) e há anos também trabalha para atender a demanda, “era uma reivindicação antiga, agora conquistada”, observou.