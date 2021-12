Recuperado Palio furtado em Santo Antônio da Platina

Polícia Militar percebeu o veículo no Bairro Roberto Rennó

Nesta segunda-feira, dia 27, por volta das 18h30, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado, no Bairro Roberto Rennó, em Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento da equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), pela Rua Maurício Gomes Lomba, foi visto um Fiat Palio (foto principal), cor branca, que havia informe de furto.

Do lado do veículo estava um indivíduo (foto abaixo), de 17 anos, que foi abordado e revistado. Com ele não estava nada de ilícito. Ao perguntar sobre o carro, respondeu ter encontrado abandonado com as chaves na ignição, e que então deslocou-se para a casa da sua tia para colocar gasolina.

Diante dos fatos, foi apreendido. O veículo foi recuperado e conduzido para a 38º Delegacia de Polícia Civil para procedimentos legais.