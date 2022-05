Recuperado em SAP caminhão de Andirá

Estava num canavial perto de santuário às margens de rodovia

A Polícia Militar (Rádio patrulha) encontrou na segunda curva depois do Santuário Nossa Senhora das Graças, às margens da PR-092, um cavalo de caminhão (fotos) no meio do canavial nesta segunda-feira, dia 16, em Santo Antônio da Platina.

O Volvo/FM 370 6X2T estava com as portas abertas e chave na ignição. Após consulta, constatado que o veículo era produto de roubo em Andirá.

A seguradora disponibilizou o guincho para remoção do veículo, o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos necessários. E entregue ao proprietário.