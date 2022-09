Recuperado em SAP Astra furtado em SP

Estava numa rua do bairro Porto Seguro

A Polícia Militar percebeu veículo estacionado em local suspeito em torno de meia-noite e meia desta terça quarta-feira, dia 14, na Rua Elias J. Iasbick no bairro Porto Seguro, em Santo Antônio da Platina (foto).

O GM/Astra, ao fazer consulta, constou alerta de furto em Ribeirão do Sul (SP) na semana passada.

As portas estavam travadas, mas em cima do pneu traseiro direito foi encontrada a chave do veículo.

Com luvas, o carro foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para as devidas procedências.