Recuperado carro furtado em SAP

Quatro envolvidos estavam com VW/Gol em Itambaracá

No início da madrugada desta sexta-feira, dia primeiro, a Polícia Militar recuperou em Itambaracá, um veículo furtado em Santo Antônio da Platina.

A equipe composta pelos Cabos Souza e Strada recebeu informação de que na esquinas das Ruas Antônio Parralego e Hilda Rezende havia um veículo (fotos) VW/Gol, preto, com placas de Santo Antônio da Platina, e quatro elementos estavam revirando o veículo em atitude suspeita. Ao consultar a numeração foi confirmado tratar-se de um carro furtado na quarta-feira, dia 29 de setembro, em Santo Antônio da Platina.

A mulher que denunciou descreveu as roupas e estatura de dois dos suspeitos, que foram identificados durante deslocamento da equipe para o local. Ao verem a viatura, fugiram a pé, separadamente. Um dos indivíduos simulou sacar uma arma de sua cintura, o que levou o policial a efetuar três disparos de arma de fogo. Em seguida, continuou correndo sentido a Rua Presidente Vargas, onde foi perdido de vista. Já o outro, entrou em uma rede de esgoto e também não foi localizado.

Ao retornar ao endereço em busca do veículo, não o encontraram no local. Portanto, a equipe intensificou as buscas e por volta das duas horas da madrugada encontraram o carro em uma rua sem saída. Ao revistar o interior do veículo, encontraram uma certidão de nascimento de um jovem morador de Santo Antônio da Platina, que também possuía passagens pela polícia. Dentre as passagens do rapaz estava, inclusive, furto de veículos.

O carro foi levado para a sede de Itambaracá, e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Andirá, onde será transportado, com o auxílio de um caminhão guincho, para Santo Antônio da Platina. A equipe continuará na busca dos autores.