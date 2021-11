Recuperada moto Yamaha em Ibaiti

Furtada dia 30 de outubro e encontrada pela PM nessa terça-feira

Nesta terça-feira, dia 02, por volta das 20h45, a polícia militar com apoio da Agência Local de Inteligência, localizou o autor de um furto de motocicleta em Ibaiti, e recuperaram o veículo.

Após inúmeras buscas, localizaram a residência de um dos suspeitos, que ao ser questionado sobre ter adquirido uma motocicleta, afirmou que sim e apresentou a moto para a equipe. A moto foi identificada com uma pintura na cor cinza, e estava sem placa. Ao checar o número do chassi, conferiu com uma Yamaha/Ybr 125e de cor azul (foto), com alerta de furto do dia 30 de outubro.

O adolescente diz não conhecer a pessoa com quem negociou, e informou que trocou um celular Samsung A02, no calor de R$800,00, pela moto. Deste modo, foi encaminhado para a 37° DRP de Ibaiti para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.