Recuperada uma GM/Blazer em Santana do Itararé

Criminosos ainda não foram localizados

Nesta terça-feira (04) a Polícia Militar de Santana do Itararé realizou diligências para encontrar caminhonete furtada em São José da Boa Vista.

Receberam informações de que os autores estavam num rancho próximo da divisa de Santana do Itararé e Itaporanga/SP. Diante disso se deslocaram ao local, onde de imediato os criminosos evadiram-se na direção de uma mata fechada, três se embrenharam na mata, e uma mulher foi alcançada pela equipe, após sofrer uma queda.

Dois dos autores que evadiram-se foram reconhecidos pela equipe e possuem mandado de prisão pela comarca de Siqueira Campos, o outro não foi identificado. Ainda localizaram a caminhonete GM/Blazer, bem como um automóvel VW/Gol, objeto de furto no em Ponta Grossa. Também havia diversos objetos de procedência duvidosa, sendo eles: Uma carretinha de acoplar no VW/Gol sem placas, uma bateria de caminhão, uma bateria de carro e quatro rodas de liga leve com pneus.

Realizadas diversas incursões em busca dos outros bandidos, inclusive com apoio da Polícia Militar de São Paulo, no entanto não foram localizados os autores. A presa foi levada ao hospital para exame de lesão corporal (constatado sem lesões) e os veículos e objetos foram encaminhados a delegacia local para providências.