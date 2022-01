Jacaré:Rebelião de detentos em cadeia

Em torno das 22 horas a situação se normalizou e cinco presos foram transferidos para Londrina

Nesta quinta-feira, dia 27, por volta das 16h30m, ocorreu uma rebelião no Departamento Penal de Jacarezinho, localizado entre a rua Cel. Baptista, e a rua Heráclio Gomes.

Segundo informações, dos 150 presos, apenas uma ala participou da rebelião. Eles batiam nas paredes, e gritavam palavras de ordem, junto de seus familiares que estavam do lado de fora do prédio. Entre suas reivindicações desencontradas, eles solicitavam a presença do Juiz da Vara Penal da Comarca, ao mesmo tempo que pediam que o gestor saísse daquela Cadeia.

Os detentos conseguiram retirar uma placa metálica da parede externa, mas não houve outros grandes prejuízos na infraestrutura do local.

Durante, o 2° BPM, com suas equipes ROTAM, CANIL e RPA, realizaram a contenção externa, orientando familiares dos presos que ali estavam, até a chegada do SOE – Setor de Operações Especiais do DEPEN. Ao final, a situação se normalizou, ocorrendo a transferência de 05 presos para Londrina, por volta das 22h00min.( Fotos: Claubinho Souza/”Bora Ver”).