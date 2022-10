Governador reúne prefeitos do NP em apoio à Bolsonaro

Governador intensifica campanha visando segundo turno

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) comandou na noite de quinta-feira (20), em Arapongas, evento suprapartidário com prefeitos de quase 100 municípios do Norte Pioneiro, Norte, Vale do Ivaí e Noroeste em apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Promovido no Recanto Festas, o encontro reuniu a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), além de deputados e lideranças.

Os prefeitos de Jacarezinho, Marcelo Palhares, Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, de Carlópolis, Hiroshi Kubo, de Jaboti, Régis William Siqueira, e João Carlos Bonato, Ribeirão Claro, entre outros, compareceram. Os deputados federal Sandro Alex e estadual Cobra Repórter também.