Ratinho recebe Romanelli e Amin

Reivindicados recursos para compra de equipamentos do Hospital Regional

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou para o mês que vem uma visita que fará Cornélio Procópio para conhecer as instalações do Hospital Regional que está sendo construído no município. Nesta terça-feira (27), ele recebeu em seu gabinete, o prefeito e a vice-prefeita do município, respectivamente, Amin Hannouche e Angélica Olchaneski, que estavam acompanhados pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Foram para reivindicar recursos para a finalização das obras e compras de equipamentos para do hospital, estimados em aproximadamente R$ 20 milhões. “Quero ir ver pessoalmente o hospital e conhecer este espaço que tão bem atenderá nossa região norte. No mês de maio já pretendo ir para Cornélio e levar ainda mais novidades e investimentos para benefício de toda aquela região”, prometeu o governador que estava acompanhado do secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Gestão compartilhada

Para o deputado Romanelli, para colocar o hospital em funcionamento, uma das soluções seria a gestão compartilhada, com opções para estadualização ou mesmo gestão filantrópica. “Trata-se de um pleito regional e, com toda a certeza, vai mudar o atendimento da qualidade da saúde de uma forma definitiva. As cirurgias eletivas vão acontecer, além da ortopedia que é um problema grave que temos na região, além de outras especialidades”, relatou.

O prefeito Amin Hannouche mostrou-se bastante confiante na conquista desse auxílio do Governo do Estado. “Sentimos nele muito interesse pelo funcionamento do hospital que vai fortalecer bastante o atendimento à saúde da nossa região”, disse. Beto Preto também falou da importância da unidade. “Como o que está construído em Toledo, terá amplas condições para receber os investimentos”, avaliou o secretário.

Além do Hospital Regional, foram abordados também assuntos relacionados à regularização fundiária, condomínio do idoso, que já está sendo construído no município e ao Colégio Willian Madi, além de investimentos para novas moradias no município.(Comunicação/Prefeitura)