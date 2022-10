Reeleito com a maior votação da história

Governador do Estado cumprirá mais quatro anos

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) fez história neste domingo (2) ao ser reeleito governador do Paraná. Após a apuração de praticamente 100% das urnas no Estado, ele foi o escolhido de 4,2 milhões de eleitores paranaenses, o maior volume de votos recebido por um governador eleito ou reeleito.

Ele bateu um recorde que até então era do ex-governador Beto Richa (PSDB), quando foi reeleito em 2014 com 3,3 milhões de votos. Além de superar a antiga marca em mais de 1 milhão de votos, Ratinho Junior tem agora duas das três maiores votações da história do Paraná.

Confira os maiores índices de votação ao Governo do Paraná:

2022 – Ratinho Junior (PSD): 4.243.031

2014 – Beto Richa (PSDB): 3.301.322

2018 – Ratinho Junior (PSD): 3.210.712

O resultado não é exatamente uma surpresa. Ratinho Junior liderou todas as sondagens realizadas pelos institutos de pesquisa feitos no Paraná com ampla vantagem em relação aos seus candidatos e demonstrou tendência de crescimento ao longo dos últimos levantamentos.

A sua coligação, formada por 11 partidos, lhe garantiu o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e TV. Além disso, o governador terá ampla maioria em sua base de apoio na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e no Congresso Nacional.

Em seu primeiro discurso como novo governador, Ratinho Junior agradeceu a confiança da população paranaense e o trabalho de toda a equipe que o apoio durante a campanha. Para ele, a expressiva votação é fruto do reconhecimento da população no trabalho que foi realizado ao longo dos últimos quatro anos e na confiança das propostas que foram apresentadas pelo seu grupo político ao longo do período eleitoral.

“A população paranaense mostrou que quer um Estado que continue seguindo em frente, longe da velha política e das mordomias. Um Paraná que tirou e continuará a tirar grandes obras do papel, que bate recordes na geração de empregos, que tem o melhor porto do Brasil e que trabalho sobretudo em prol daqueles que mais precisam do poder público”, disse o governador reeleito.

MAIOR ÍNDICE ENTRE OS PRINCIPAIS COLÉGIOS ELEITORAIS

Com 69,67% dos votos válidos, Ratinho Junior também alcançou a maior votação proporcional entre os governadores dos maiores colégios eleitorais do País. Entre os 27 entes federativos, ele ficou atrás apenas de Helder Barbalho (MDB), do Pará, que teve menos de um ponto percentual a mais em seu estado.

Confira os governadores eleitos ou reeleitos com os maiores índices de votação:

Helder Barbalho (União Brasil) – Pará: 70,2%

Ratinho Junior (PSD) – Paraná: 69,6%

Mauro Mendes (União Brasil) – Mato Grosso: 68,4%