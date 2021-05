Bolsonaro recebe Ratinho e Sandro

Secretário anunciou que terceira faixa da PR-092 entre Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva estará concluída em dezembro de 2021

O deputado federal licenciado e secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, visitou o npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, informou que ele e o governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrarão nesta terça-feira, dia 18, com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, para tratar especificamente no pedágio.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participará da audiência.

O contrato com as atuais concessionárias acabará em novembro próximo.

“Nosso governador é um dos melhores e mais bem avaliados do país, e o presidente quer discutir essa questão pessoalmente para tomar as decisões…Ele sempre consulta o governador no que interessa diretamente o Paraná”, adicionou.

Sandro estava acompanhado do Diretor-Geral da SEIL, José Brustolin Neto, e foi recepcionado pelo prefeito platinense Professor Zezão; prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro): prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, presidente do Cisnorpi(Consórcio Intermunicipal de Saúde do NP); Coordenador regional da Casa Civil, Juarez Leal Daio, jornalista Valcir Machado, entre outros.

Ele já havia visitado o jornal norte-pioneirense durante a campanha eleitoral em 2018, junto com o então candidato ao governo Carlos Massa Ratinho Junior.

Também garantiu que os quase 144 quilômetros do entroncamento da BR-153 com a PR-092, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) até Jaguariaíva(Campos Gerais) terão as terceiras faixas terminadas até o final deste ano.

Segmentos considerados críticos da PR-092 vão receber as terceiras faixas e alguns pontos com rampas ascendentes, onde são registrados mais acidentes devido a ultrapassagens, e afundamento de trilho de roda devido à aceleração e frenagem dos veículos.

Nesses locais, as obras incluem a reciclagem da base do pavimento com a incorporação de revestimento asfáltico com espuma asfáltica e cimento com adição de brita, seguida pela aplicação de geogrelha de poliéster e uma camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) polimerizado.

Também será reforçada a sinalização, com soluções que incluem a adequação e implantação de placas, faixas, tachões, defensas metálicas, atenuadores de impacto, faixa em alto relevo e melhorias de delineamento de curvas. E para melhorar a drenagem, serão substituídos os dispositivos existentes e implantadas novas sarjetas de corte para evitar o acúmulo de água na pista.

Sandro antecipou que o candidato a senador em 2022 do seu grupo político será definido por Ratinho Junior no momento em que julgar adequado.

Presentes também no jornal o vice-prefeito platinense Chico da Aramon, o chefe de Gabinete, Ditinho Miranda, professor Aguinaldo do Carmo, o vereador jacarezinhense Edilson da Luz, Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, Everton José Panegada, e o diretor da secretaria de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza.

Formado em Direito pelo Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sandro Alex Cruz de Oliveira, 48 anos, fez curso de Liderança Pública na Georgetown University, em Washington, nos Estados Unidos.

Deputado federal por três mandatos, foi considerado o oitavo melhor deputado do país pelo Núcleo de Estudos do Congresso e Ranking dos Políticos. Licenciado do cargo, confirmou que será candidato à reeleição em 2022, com apoio de pelo menos 24 prefeitos da messoregião do Norte Pioneiro, além de vices, vereadores e lideranças de diversos segmentos.

