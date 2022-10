Rapaz de 27 anos morre em acidente na 369

Peugeot e ônibus bateram frontalmente em Cornélio

Neste domingo (30), por volta das 02h20, no km 80 da rodovia BR-369, ocorreu um acidente em Cornélio Procópio

A colisão envolveu um ônibus que faz a linha São Paulo/Foz do Iguaçu e um automóvel Peugeot. O carro, que seguia pelo sentido decrescente da via, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o coletivo, cujo condutor tentou manobrar para evitar a batida

O motorista do ônibus sofreu lesões leves e foi encaminhado pelo SAMU para a Santa Casa de Cornélio Procópio. Já o do automóvel, 27 anos, morador de Londrina, morreu no local.

Havia 22 passageiros que não sofreram lesões.

O Corpo de Bombeiros, as Polícias Rodoviária Federal e a Científica e o IML(Instituto Médico Legal) compareceram ao local.