Rapaz cai de moto na PR-436 em Abatiá

Levado pelo SAMU com machucados médios ao hospital ribeiro-pinhalense

Um rapaz de 25 anos perdeu o controle e caiu da Honda/CG 150 Fan (placa de Abatiá) que conduzia 1h40m da madrugada deste sábado, dia 13, no KM 63 da PR-436 no sentido Abatiá ao entroncamento com a PR-439,

Sofreu ferimentos médios e foi encaminhado pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o Hospital de Ribeirão do Pinhal, na rua Curupaná.

O acidente resultou em danos materiais para o veículo e vitimou com ferimentos médios o jovem.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.