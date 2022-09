Raio cai e mata 17 bezerros em sítio

Fenômeno hoje de manhã em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Um raio caiu em torno de dez horas desta terça-feira, dia seis, no pasto do Sítio Dona Adélia, a 18 KM da zona urbana de Santo Antônio da Platina. As mortes de 17 bezerros foram imediatas (vídeos).

Paulo Roberto Massabki (foto) inf0rmou ter sido surpreendido com o fato, nunca antes acontecido em sua propriedade, onde se dedica a pecuária, embora seja também empresário, dono da loja Geração Crescente, no centro platinense.

Os animais tinham acabado de serem desmamados e o prejuízo chegou a R$ 35 mil.

Paulinho, como é conhecido, detalhou terem sido oito machos e nove fêmeas.

O veterinário Alexadre Levati foi procurado pelo Npdiario e afirmou que o fato é raro, mas acontece quando há temporais em duas mais frequentes situações.

A primeira debaixo de árvores (galhos verdes molhados são fortes condutores de energia elétrica e causam fuga de energia e descarga). A segunda, as cercas galvanizadas, também propagadoras.

Edson Bandeira, gerente regional da Copel, assinalou que a corrente elétrica se propaga como onda de tensão causando a chamada diferença de potencial, ou seja “a corrente do Ponto A é diferente do Ponto B, e aí a energia passa pelo corpo do animal, e de quatro patas ainda c0m mais potência…A eletricidade sempre busca a terra”, explicou.

Tanto o boi quanto o touro são o macho da espécie Bos taurus, o gado doméstico. A fêmea dessa espécie é a vaca, e o animal jovem é chamado de bezerro. Eles pertencem à família bovidae, a mesma que ovelhas e bisontes. Boi é o termo utilizado para se referir ao macho castrado, que não pode reproduzir.

O raio é um fenômeno causado por uma descarga elétrica entre duas nuvens (o que é mais comum) ou entre uma nuvem e o solo. Essas nuvens são normalmente do tipo cúmulo-nimbo – verticalmente mais extensas.

É formados a partir da eletrização de nuvens muito altas, que pairam a cerca de 4 km do solo e chegam a possuir 12 km de espessura. O movimento intenso de massas de ar no interior das nuvens gera atrito entre moléculas de água e gelo, causando a eletrização da nuvem, que terá as cargas elétricas separadas de modo que a sua base e o topo possuirão cargas elétricas de sinais opostos.