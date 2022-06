Rafa segue invicto no Brasileiro de Rally Baja

A disputa da categoria Brasil nas quinta e sexta etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja não contou com surpresas, Rafa Espíndola confirmou o favoritismo, mantendo-se invicto na temporada. O evento foi realizado no fim de semana, dias 4 e 5 de junho, junto ao Rally Serra Azul, em Pardinho, interior paulista.

O percurso contou com pouco mais de 287 quilômetros (71,92 por trecho), sendo 221 deles em especiais (55,42 em cada prova), intercalando paisagens de plantação de eucaliptos e canaviais, em trechos arenosos e lombadas, que sofreram algumas mudanças com o clima.

“No sábado o piso estava escorregadio devido ao mau tempo da semana, já no domingo foi mais seco, deu para levantar poeira. Me senti bem com a moto desde o início, venci o prólogo e as provas seguintes, cumprindo meu objetivo de somar o máximo de pontos para a Pro Tork Racing Team”, afirma Rafa.

De volta a sua cidade, Brusque, em Santa Catarina, o piloto retoma o treinamento já pensando na próxima rodada do nacional. Ela está programada para acontecer nos dias 30 e 31 de julho, em Lençóis Paulista (SP). Sua expectativa é de seguir subindo ao lugar mais alto do pódio.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.