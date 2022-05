Rafa Espíndola defende liderança no Brasileiro de Rally Baja hoje em SP

Piloto Pro Tork acelera por vitórias nas terceira e quarta etapas do campeonato, que acontecem neste fim de semana, em São Manuel (SP)

O Campeonato Brasileiro de Rally Baja terá suas terceira e quarta etapas realizadas neste fim de semana, 14 e 15 de maio, durante o Rally Rota Sudeste, na cidade de São Manuel (SP). Rafa Espíndola estará presente para defender a Pro Tork e a liderança na categoria Brasil.

Cada dia de prova contará com um percurso de aproximadamente 200 quilômetros, com largada e chegada no Recinto Mário Covas. O evento costuma exigir bastante preparo dos competidores, por isso, o bicampeão nacional investiu nos treinos físicos e com motocicleta.

O objetivo do catarinense, campeão da Brasil em 2010 e da Super Production em 2019, é de abrir vantagem na classificação. “Estou muito focado em conquistar mais uma taça, espero somar o máximo de pontos na tabela logo no início da temporada para depois seguir mais tranquilo”, explica.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.