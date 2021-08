Gata da Semana é jacarezinhense

Extraordinária e portentosa felina tem 27 anos de meiguice

Thaís Silvério Paschoal (fotos) é simplesmente maravilhosa no auge de seu encanto aos 27 anos. Ensino Superior incompleto, pois estava cursando Direito e teve que trancar por conta da pandemia, a jacarezinhense é solteira.

“Minha paixão é jogar bola por incrível que pareça, amo moda, correr, Muay Thai, assistir filmes principalmente os de romance, sair com os amigos, jogar conversa fora… Acredito na vibração que o universo pode nos transmitir”, sussurra, encantadora, adicionando: “Sempre tenho comigo que se não sonhamos não temos objetivo e nem metas na vida, pois são eles que nos movem para o futuro e o sucesso, Tenho muitos planos, viver é uma maratona de sentimentos onde nos levam a realizações; na verdade sou uma eterna menina sonhadora”.

Foi Miss Jacarezinho em 2012 e várias outras conquistas desde os dez anos de idade decorrentes essa trajetória com os concursos de beleza. “A vida é da cor que você pinta”, crava, sinuosa e convicta.

Avassaladora, emerge agora como a nova Gata da Semana.