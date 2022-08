Quem é Eric Granado, revelação do motociclismo brasileiro?

Os amantes do motociclismo no Brasil estão na expectativa para o futuro de um competidor nacional que tem se destacado no exterior. Um dos principais competidores na MotoE, Eric Granado (foto) é uma boa pedida para quem tem um código do cupom KTO e quer investir nas provas do motociclismo.

O jovem de 26 anos é tido como a principal revelação da modalidade no país em muitos anos. Como se sabe, o apoio para esportes que não estão relacionados ao futebol no Brasil é pequeno, e a dificuldade para o surgimento de novos nomes é muito grande. Ainda assim, alguns competidores estão vingando, e Granado é um deles.

O rapaz nascido em São Paulo já tem uma larga experiência quando o assunto é velocidade. Ele correu no Mundial de Motovelocidade entre 2012 e 2014, nas categorias Moto 2 e Moto 3. Granado ao todo fez 42 corridas e apenas nove pontos nas últimas três temporadas. Desde cedo ele divide seu tempo entre o Brasil e as competições na Europa.

Granado também já competiu no Superbike Brasil, conquistando o bicampeonato em 2015 e 2016 na categoria SuperSport600 e em 2017 levou para casa o título da principal do Superbike, ao lado de feras como Alex Barros e Diego Faustino, pilotos muito mais experientes que ele.

Desde 2019, Granado tem se aventurado nas motos elétricas. Primeiro ele disputou o mundial de moto E pela Avintia Esponsorama Racing. Após duas temporadas pela escuderia, ele trocou de casa e foi para a One Energy Racing, um braço da equipe de MotoGP Petronas Sepang Racing Team.

Além da disputa no Mundial de MotoE, em 2021 Granado também disputou o Campeonato Espanhol de Superbike (ESBK), pela equipe Team LaGlisse Honda, e terá como seu companheiro de equipe, o espanhol Jordi Torres.

Nesta temporada, ele está na segunda colocação da MotoE, com 126,5. O líder da temporada é o suíço Dominique Aegerter com 158 pontos. E as chances de título ainda existem.

Faltam as etapas na Áustria (20 e 21 de Agosto) e em San Marino (3 e 4 de setembro) para a decisão do campeão.

Com 100 pontos em disputa, Eric Granado precisa atrapalhar os planos de Aegerter e tentar ficar com o título da competição.