Queda de energia após temporais afeta alguns bairros

Devido a problemas elétricos na estação elevatória 09 em Santo Antônio da Platina, após temporal na madrugada desta segunda-feira (29), pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede hoje nos seguintes locais: Aparecidinho 1, 2 e 3, Porto Seguro, João Furtado, Vila Ribeiro, São João, Jardim Abreu, Santo Angelo, Alceu Garbeline, São Francisco, Jardim Egea, Jardim das Palmeiras, e no distrito da Platina.

A previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, até o fim da noite. Em situações como essa, é pedido aos clientes que façam uso econômico da água, priorizando higiene e alimentação.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br