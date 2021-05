SAP: Quatro serão Cidadãos Honorários

Personalidades homenageadas pelo Legislativo

No próximo dia quatro de junho (uma sexta-feira), quatro autoridades receberão título de Cidadão Honorário Platinense. A solenidade será realizada na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina.

Adalberto Jorge Xisto Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; Gilberto Giacoia, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná; Heiler Ivens de Souza Natali, Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho em Londrina e Carlos José Russo Assumpção Penteado (foto, de quando visitou o npdiario em fevereiro deste ano), General da 5ª Divisão do Exército Brasileiro, serão homenageados.

De acordo com os organizadores, o evento seguirá todos os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde.