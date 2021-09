Quatiguaense lança livro de Filosofia

Exclusivo: N a tarde desta segunda-feira, dia 27, entre às 16h30 e às 17h30, o professor Fábio Antônio Gabriel lançou em transmissão online o livro “Estágio Supervisionado em Filosofia: análises a partir das percepções de licenciandos e de professores”.

O lançamento ocorreu em interação com participantes do evento de educação EDUCERE da PUC PR, e é resultado de tese de doutorado do referido professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no período de 2016-2019. O mesmo foi bolsista durante o doutorado pelo convênio CAPES-FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.

Trata-se de uma publicação que será distribuída gratuitamente pelo site da editora Bagai.

Sobre o autor:

Fábio Antônio Gabriel, reside em Joaquim Távora e é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Licenciado em Filosofia pela Faculdade Bagozzi, de Curitiba, bacharel em Teologia pela PUC PR, tem especialização em Ética e em Metodologia do Ensino de Filosofia e é licenciado em Pedagogia pelo Instituto Alvorada Plus. Cursou mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com dissertação intitulada: “ A aula de filosofia como experiência filosófica “.

Atua desde 2008 como professor de Filosofia na Rede Estadual do Paraná, tendo iniciado suas atividades no Colégio João Marques da Silveira, em Quatiguá. Em 2010 assumiu a função de professor concursado da disciplina Filosofia no Colégio Rio Branco de Santo Antônio da Platina (20 horas).

Trabalhou de 2009-2013 como professor no curso de Filosofia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, com as disciplinas: Teoria do Conhecimento, Estágio Supervisionado e Metodologia do Ensino de Filosofia.

Organizou livros publicados pela Editora Multifoco (Rio de Janeiro) e Editora CRV (Curitiba). Publicou artigos científicos sobre ensino de filosofia e educação. Também publicou, pela Editora Escala (Lafonte), a obra “Minutos de Reflexão“.

Atuou no curso de Ciências da Religião da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, nas disciplinas: Didática do Ensino Religioso e Antropologia das Religiões.