TRE inocenta prefeita e vice

Exclusivo: A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes(PTB) e seu vice, Josué Pádua Melo (PROS) obtiveram mais uma vitória jurídica por meio dos seus advogados nesta quinta-feira, dia 25.

Após as eleições, com a vitória da Chapa Adelita/Zé Vareta em Quatiguá, o Ministério Público Eleitoral de Joaquim Távora apresentou Representação fundada no artigo 30-A da Lei Eleitoral, ao argumento de que teria havido contratação de pessoas além do permitido pela campanha.

O MP também buscou que ambos fossem considerados inelegíveis por oito anos, a contar do pleito.

O Juízo de Joaquim Távora julgou procedente a Representação, cassando os Diplomas da dupla.

Sempre firmes e confiantes, certos de não terem cometido quaisquer irregularidades, Adelita e Zé Vareta interpuseram Recurso ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e na tarde desta quinta-feira, em sessão, o Pleno julgou o Recurso, acolhendo a pretensão dos Recorrentes, e assim Reformando a Sentença de Cassação proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Com isso, Adelita e Zé Vareta mantém seu Diploma e mantém a regularidade das eleições 2020 em Quatiguá.

O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Luiz Cláudio Romanelli, aplaudiu a decisão e elogiou os companheiros políticos, “os dois são pessoas de Bem e estão fazendo uma gestão com lisura e competência, ainda bem que o resultado foi positivo”, declarou.

Adelita nasceu há 29 anos em Santo Antônio da Platina e é solteira. O pai, Efraim Bueno Moraes, também já foi chefe do executivo e vereador da cidade. A moça se elegeu com 59,25% dos votos válidos, um total de 3.082 votos em 2020.

O vice-prefeito tem 49 anos, é natural de Quatiguá ( 7.500 habitantes) e possui o apelido de Zé Vareta porque na juventude era muito magro.