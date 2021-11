Quatiguá: armas de fogo e munições apreendidas

Policiais encontraram seis armas e quase 400 munições num estabelecimento comercial e na residência anexa

Nesta quarta-feira, dia 03, por volta as 21h50, a polícia militar apreendeu várias armas de fogo e munição em um estabelecimento comercial no qual o responsável é alvo de denúncias de narcotráfico, no Bairro Nair Bueno em Quatiguá.

Após denúncias anônimas sobre cinco indivíduos usando drogas num estabelecimento comercial e que um estava disparando arma de fogo em via pública, dentro de uma caminhonete, os policiais militares foram até o local e abordaram os marginais.

Em buscas, encontraram um revólver calibre 38, na parte externa do comércio, escondido debaixo de um guarda-chuva, cuja propriedade foi assumida pelo responsável do local. Já dentro do comércio, debaixo da mesa de bilhar, foram encontradas armas e munições.

Além disso, no telhado da residência do suspeito, anexa ao seu estabelecimento, foi encontrada mais uma arma de fogo, e no quintal da casa, foi localizada uma motocicleta – HONDA CBX/TWISTER DE COR PRETA – com queixa de furto.

Vale destacar que o responsável pelo estabelecimento é alvo de denúncias de envolvimento com narcotráfico. E que o seu comércio é utilizado para esse fim. Além do mais, há denúncias de outros disparos de fogo que perturbam a tranquilidade do ambiente.

Ele foi devidamente identificado, 30 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Joaquim Távora.

Lista do material apreendido: