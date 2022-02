Quase definida a extensão da UENP em Santo Antônio

Encontro hoje avançou tratativas para abrir curso de Fruticultura

Alexandre Levatti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina, e André Teodoro, assessor parlamentar do Primeiro secretário da Alep(Assembleia Legislativa) se reuniram na manhã desta segunda-feira, dia 14, com Aldo Nelson Bona, superintendente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, em Curitiba (foto).

O objetivo foi verificar como está o andamento da aguardada liberação do curso de Graduação de Tecnólogo em Fruticultura, extensão da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), campus de Jacarezinho.

De acordo com Bona, o curso foi aprovado pelo Conselho Universitário da UENP e é aguardado somente o parecer da Casa Civil, “uma excelente notícia”, comemorou Levatti, “pois temos a estrutura praticamente pronta para viabilizar esse benefício e, se concretizada, será atendida uma demanda há muitos anos esperada”, adicionou.

O deputado Romanelli também está satisfeito até porque é o principal entusiasta dessa reivindicação, ” se conseguirmos enfim esse primeiro curso, será relativamente mais fácil conquistar outros; estamos trabalhando e agora as tratativas tendem a evoluir porque o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega, conhece nossa realidade e é sensível a esse tema”, assinalou o parlamentar.

O prefeito Professor Zezão também recebeu a notícia de forma animada, “a área a ser destinada já está certa, no antigo Colégio Agrícola, e a Casa Civil é a Pasta da Política, ou seja, teremos apoio integral em função do nosso excelente relacionamento com todos da equipe do governador Carlos Massa Ratinho Junior”, assinalou, otimista.

No Norte Pioneiro, a fruticultura é muito forte, tendo o morango em Jaboti, goiaba em Carlópolis, uva em Bandeirantes, abacaxi em Ribeirão Claro, entre outras.