Prossegue falta d’água hoje em Santo Antônio

Comprometimento do sistema após furto afeta regiões altas da cidade

Devido ao comprometimento causado no sistema de abastecimento em Santo Antônio da Platina após furto e vandalismo ocorrido na segunda-feira (27), associado aos baixos níveis dos reservatórios por causa da estiagem, a recuperação do sistema está ocorrendo de maneira gradual e ainda há falta de água e redução de pressão na rede nesta terça-feira (28), principalmente nas regiões mais altas da cidade.

A normalização deve ocorrer até o início da noite de hoje. Decreto Estadual aprovado em 5 de agosto de 2021 também estabelece que, “em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais.”

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA ECONOMIA DE ÁGUA:

DIMINUIR O TEMPO DE BANHO – Para um chuveiro de vazão média de 6 litros de água por minuto, um banho de 10 minutos consome 60 litros de água. Diminua esse tempo para cinco minutos e economize 30 litros. Em uma casa com quatro pessoas, serão economizados 120 litros por dia. No final do mês, a economia será de 3.600 litros de água somente reduzindo pela metade o tempo do banho.

ESCOVAR OS DENTES (FOTO) E FAZER A BARBA – Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes e fazer a barba. Em apenas dois minutos de torneira aberta, você gasta em torno de 13 litros de água. Se abrir o mínimo a torneira, podem ser economizados cerca de 10 litros de água. Ao escovar os dentes três vezes ao dia, serão 30 litros economizados. Em um mês, uma única pessoa terá economizado 900 litros de água somente controlando a torneira na escovação. Não faça a barba durante o banho. Lembre-se de que 10 minutos de chuveiro ligado consomem no mínimo 60 litros de água.

VASO SANITÁRIO – As caixas de descarga acopladas ao vaso sanitário têm vazão de 6 litros por vez. Coloque dentro das caixas uma garrafa de embalagem PET de 1 litro com terra ou pedra ou água da máquina de lavar. Isso economizará um litro por descarga sem comprometer a eficiência. Considerando que uma pessoa utiliza o vaso sanitário em média quatro vezes ao dia, em uma casa com quatro pessoas serão economizados 16 litros de água. Em um mês são 480 litros de economia.

LAVAR LOUÇA – O ideal é acumular a louça. Empilhe e separe a louça do café e lave-a junto com a louça do almoço. Em média, uma torneira de pia de cozinha, funcionando 15 minutos, consome 120 litros de água. Ensaboe a louça com a torneira fechada. Se a economia for de 60 litros, em 30 dias serão 1.800 litros que deixam de ir pelo ralo.

REDUTOR DE ÁGUA – Uma peça de fácil instalação e que pode diminuir pela metade a quantidade de água que sai das torneiras. Conhecida nas lojas de material de construção como “redutor de vazão”, pode ser encontrada em diferentes modelos e kits. Os redutores são pequenos anéis que controlam a quantidade de água na saída das torneiras de banheiros, cozinhas e tanques. A instalação é simples e não requer contratação de encanador. Considerando o consumo médio da torneira de pia da cozinha, com 120 litros em 15 minutos, o uso do redutor pode trazer uma economia de, no mínimo, 50%. Ou seja, mais 1.800 litros em um mês.

LAVAR CARRO E CALÇADAS, NEM PENSAR – Utilize a vassoura para limpar o quintal, a calçada ou as áreas comuns de prédios e empresas ou reutilize a água que sai da máquina de lavar roupa. Para se ter uma ideia, uma mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água. Prefira um balde e um pano para limpar o carro.

VAZAMENTOS – Fique atento e conserte eventuais vazamentos na sua casa. Um furo de 2 mm em um cano de uma única casa pode desperdiçar 3.200 litros de água por mês. Uma torneira pingando uma gota a gata 5 segundos representa mais de 20 litros de água jogados fora em apenas um dia. Em um mês são 600 litros de água desperdiçados.

Ao encontrar vazamentos na rua ou em vias públicas, avise imediatamente a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.