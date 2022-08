Confirmada reeleição do deputado federal Toninho Wandscheer

Partido oficializou apoio ao governador Ratinho Júnior, deputados Toninho e Alisson e Aline ao senado

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) do Paraná confirmou neste sábado (30) várias candidaturas, entre elas a reeleição de Toninho Wandscheer, vitória de Alisson Wandscheer(deputado estadual) e da postulante ao senado, Aline Sleutjes.

A decisão foi anunciada em convenção que também confirmou as candidaturas da chapa de deputados e deputadas federais e estaduais. O partido oficializou ainda que não terá candidatura própria ao governo do estado, apoiando o pleito do governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) à reeleição.

Alisson Wandscheer, presidente estadual do partido, comemorou o sucesso do evento e a chapa montada para a disputa eleitoral.

“É um sentimento de dever cumprido. Lutamos, nos esforçamos e buscamos atender da melhor forma cada pré-candidato. E aprovamos hoje, por unanimidade, a nominata de deputados e deputadas federais e estaduais, a indicação da Aline Sleutjes ao Senado e o apoio à reeleição do governador Ratinho Junior. O PROS vai crescer e, com certeza, terá uma grande bancada”, afirmou o presidente da legenda no Paraná, Alisson.

O evento contou com a presença do vice-presidente do PROS nacional, Dr. Amauri Pinho, filiados, presidentes municipais partidários, prefeitos, vereadores, apoiadores e lideranças.

Ratinho Junior enalteceu a organização da legenda e manifestou seu agradecimento pela parceria do PROS em oficializar o apoio à sua reeleição. “Fiz questão de passar aqui na convenção para demonstrar a importância que o PROS tem neste projeto e união do estado do Paraná. O PROS tem uma chapa muito forte de candidatos e eu não tenho dúvida de que a bancada do PROS vai ampliar muito”, disse Ratinho em seu pronunciamento.

“Dia da festa da democracia! Um time de compromisso está formado com pessoas sérias, comprometidas e com responsabilidade de trabalhar e construir um Paraná melhor para todos. Vamos juntos prosperar nessa nova caminhada que Deus nos preparou! Com sabedoria, seriedade, coragem, determinação e convicção vamos chegar lá! Força, luta e fé! Agora é 90”, destacou o deputado federal Toninho Wandscheer.

“Vamos para esse desafio com um projeto promissor, que traga dignidade, desenvolvimento, alegria, força e que realmente represente o anseio do nosso estado poderoso dentro do nosso Brasil. Sei que é um projeto audacioso, mas eu gosto de desafios e eu vou enfrentar essa campanha do jeito que eu sei fazer, com força, dedicação, fé e muito trabalho. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, enfatizou a candidata ao Senado homologada em convenção, Aline Sleutjes.