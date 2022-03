Prorrogada licitação de ciclovia e ciclo-faixas em Jacaré

Abertura das propostas transferida para o dia sete de abril

A Tomada de Preços n.º 02/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a construção de uma ciclovia perimetral localizada entre a Avenida Brasil, paralelo à BR-153, PR-431 e finalização no final da Rua São Paulo, teve a data transferida para o dia sete de abril. O valor máximo do certame licitatório será de R$ 1.449.848,32 (Hum milhão quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), e está sendo possível graças a emendas orçamentárias.

Os projetos de ciclovia e ciclo-faixas estão divididos em duas etapas. A primeira desde o cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Manoel Ribas até o trevo do São Sebastião, na Avenida Brasil, e a segunda a que se refere nesta matéria.A primeira etapa foi iniciada em novembro de 2021, e segundo o engenheiro civil Wagner Bergamaschi, fiscal do contrato, a empresa Willifer Torres Biscaia, vencedora da licitação (Tomada de Preços n.° 9/2021), não cumpriu o contrato.

“Solicitamos a rescisão desse contrato e vamos encaminhar nova solicitação para licitar a obra novamente. Infelizmente são situações indesejáveis, que atrasam o cronograma, geram um retrabalho, mas que vamos superar. O que não podemos aceitar são obras de baixa qualidade, que gerem prejuízos ao Município”, explica Bergamaschi, que é secretário municipal do Desenvolvimento Urbano. “Essa obra foi determinada pelo prefeito Marcelo Palhares, que deseja estimular a prática de ciclismo e caminhada para além do lazer, mas pensando na segurança e saúde da população”, destaca o Secretário.

Na primeira etapa serão investidos cerca de R$ 750 mil, em recursos próprios do Município.

Segunda etapa

A segunda etapa das pistas de caminhada e ciclismo se estenderão pelas margens da BR-153, até o trevo de ligação com a PR-431. Além das melhorias na pista, será instalada iluminação e construídas duas áreas de descanso, com bancos e aparelhos de ATI e brinquedos infantis.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares (foto) serão investidos cerca de R$ 1,5 milhão, recursos destinados a Jacarezinho por meio de emendas. “Queremos melhorar essas duas importantes entradas da cidade na questão visual, e podem ter certeza de que ficarão muito bonitas e funcionais. Temos que cuidar também desses aspectos”, finaliza Palhares.

Serviço

Tomada de preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada.

Credenciamento: até às 08 horas e 30 minutos do dia 07 de abril de 2022.

Abertura: 09:00 horas do dia 07 de abril de 2022.

Informações Complementares: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018, sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local: Prefeitura de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335.