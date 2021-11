Promotora será Cidadã Honorária

Título homenageia trajetória de fiscalização do poder público

A promotora Kele Cristiani Diogo Bahena (na foto principal com o então presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira na visita que ambos fizeram ao Npdiario em julho de 2019) receberá o título de Cidadã Honorária, pelos serviços prestados para a comunidade de Santo Antônio da Platina. A honraria será entregue no dia três de dezembro(uma sexta-feira) às 17 horas na sede da câmara de vereadores.

A homenageada nasceu em Ibaiti há 48 anos , cursou Direito pela UENP e é filha de Onofre Diogo Acosta e de Leonina do Prado Diogo.

Aos 22 anos tomou posse no cargo de Promotora de Justiça titular de Curiúva por dois anos e três meses. Depois foi Promotora de Justiça em Ribeirão do Pinhal, por dez anos. Atualmente é Promotora Coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado de Proteção do Patrimônio Público do Norte Pioneiro). Além disso, assumiu no dia 28/06/2021 a coordenação do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Norte Pioneiro (GAEMA).

Ela (na foto abaixo com o procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoia, em evento na Casa da Cultura Platinense) cursou mestrado na UENP, e foi coordenadora do curso de Direito da faculdade de Ibaiti de 2004-2010.

Em 2015 participou do curso: “A luta contra o crime organizado”, em Roma, na Itália. Já nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi representante do MPPR no ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro).

É autora do livro: “O Princípio da Moralidade Administrativa e seu Controle pela Lei de Improbidade”.

A Doutora Kele, como é conhecida, já recebeu as seguintes homenagens:

Honra ao Mérito (UENP) e Moção de Aplausos em Ibaiti (1996);

Moção de Aplausos em Conselheiro Mairinck (2001);

Medalha Coronel Sarmento e Personalidade jurídica do ano (2006);

Cidadã honorária pelo munícipio de Abatiá (2007);

Moção de Louvor pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Londrina e Personalidade jurídica do ano (2009);

Medalha de Guardiã do Norte Pioneiro (2015).

Recorde a visita ao jornal: https://www.npdiario.com.br/blogs-e-colunas/quem-deve-julgar-moro-sao-os-tribunais-diz-presidente-do-tj-videos/