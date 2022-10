Projeto leva óculos gratuitos à escolas

Ação social criativa e relevante de empresa e médicos

“O Projeto Ver Melhor nasceu de um desejo de levar saúde ocular aos alunos e também uma forma de agradecer a comunidade regional por tudo que ela tem nos proporcionado nestes 68 anos de Ótica e Relojoaria Villani”. A declaração é de Adriana Vilani, empresária e diretora do estabelecimento.

O projeto foi iniciado no começo deste ano e o objetivo é atender a todas os estabelecimentos de ensino municipais e estaduais de Santo Antônio da Platina.

É certo que 80% do aprendizado em sala de aula vem através da visão, logo enxergar bem contribui muito para um melhor o aproveitamento do estudante.

“Gostaríamos de deixar um agradecimento especial aos nossos médicos oftalmologistas, doutores Ricardo Bardal, Stella M.R. Bardal, Fábio Patrial, Alexandre Paratela e Kênia S. Hisatomi por concederem as consultas aos alunos do nosso projeto, pois sem eles nada disso seria possível”, diz Chico Vilani.

O Ver Melhor se inicia a partir do contato da Ótica Villani com a diretora da escola previamente selecionada que identifica e seleciona os alunos (sempre pelo critério de maior necessidade) em seguida contatam os pais ou responsáveis dos alunos selecionados e agendam a consulta com o oftalmologista, onde os alunos comparecem sempre na presença de adultos.

Após a consulta eles vão na loja para escolherem a armação e identificar a melhor lente de acordo com o grau prescrito pelo profissional e depois dos óculos prontos, são levamos até os beneficiados.

A Ótica e Relojoaria Villani atua em Santo Antônio da Platina desde o dia 20 de agosto de 1954, totalizando 68 anos de atividades.

A empresa trabalha com óculos de grau, óculos de sol, relógios, despertadores, canetas, alianças de prata, alianças de ouro e anéis de formatura. Já são três gerações da família a frente do estabelecimento que se consolida como o mais tradicional da cidade e região.

Após recente reforma, a Ótica Villani ampliou seu espaço de atendimento e modernizou suas instalações para proporcionar um atendimento ainda melhor para seus clientes e amigos.

