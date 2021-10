Projeto esportivo em Santo Antônio

Aulas de futebol serão oferecidas para quatro bairros da cidade

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Santo Antônio da Platina deu início nesta semana ao projeto “Esportes nos Bairros” que irá oferecer atividades físicas e práticas esportivas gratuitas e com apoio profissional nos bairros da cidade.

As aulas de futebol de campo já começaram a ser realizadas no bairro Álvaro de Abreu e na próxima semana serão iniciadas na arena multiuso da Avenida Palma Rennó, na Vila Rica e Jardim Colorado. As aulas são destinadas para alunos de seis até dezesseis anos de idade e realizadas duas vezes por semana. Profissionais de Educação Física administram as aulas do projeto, que conta também com equipamentos para uso dos alunos como bolas, redes de futebol, cones e coletes para uniformes.

Nesta quarta-feira (20) os profissionais que estão trabalhando no projeto foram recepcionados no gabinete do prefeito José da Silva Coelho Neto. “Aguardávamos há muito tempo pela realização deste projeto, que teve seu início adiado devido a pandemia. Nosso objetivo é dar oportunidade de acesso ao esporte às crianças e jovens de todos os bairros de nossa cidade” comentou o diretor municipal de esportes Marcos Ferreira.

Para participar, as crianças devem ir aos “campinhos” dos bairros no dia das aulas acompanhadas dos pais ou responsável para assinatura da autorização de participação.

Confira o cronograma dos projeto: