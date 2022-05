Aparecidinho III tem ação do Rotary Club

Mostra nova perspectiva para vida de meninas de 10 a 16 anos, e possibilidade de mudanças e melhoria

Rotary Clube de Santo Antônio da Platina esteve presente neste fim de semana no projeto Bom Pastor, localizado no Aparecidinho III com o projeto “Meninas Empoderadas”, com um mini curso sobre a importância dos cuidados com a pele com Clarissa Yoshizawa, tecnóloga em Estética e Imagem pessoal pela Unopar Bandeirantes, da Clínica Espaço Zen.

Clarissa falou sobre a importância dos cuidados com a pele e deu alguns exemplos de produtos que podem ser produzidos em casa para ajudar em cuidados pessoais e também com uma renda extra como incentivo. Também estava presente a diretora do Projeto Boia Fria, Sandra Regina Silva, que desenvolve um trabalho expressivo na comunidade.

Participaram do evento meninas de 10 a 16 anos em torno do Bairro. Todas ganharam prêmios como kits para os cuidados da pele, roupas e calçados.