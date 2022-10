Projeto de órteses e próteses atende NP

Iniciativa de consórcio, prefeitura e universidade

A parceria entre o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) visa referência na prestação de serviço de reabilitação física com o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais.

O diretor-geral do CISNORPI, Antonioni Palhares, o Tony, explica que os pacientes devem procurar o sistema de saúde do município que pertence, juntamente com a solicitação médica e os documentos necessários.

“Após todo ação realizada, a documentação é enviada para o consórcio e, assim, iniciado o procedimento para o atendimento”, disse.

A iniciativa pretende suprir e melhorar as necessidades e funções, alinhando, prevenindo e corrigindo os problemas apresentados pelo beneficiado, com isso gera diretamente maior independência a atividades de vida diária e consequentemente melhora a interação na sociedade.

Para Rosa Maria de Oliveira, 55 anos, o projeto é “de extrema importância para as pessoas que não têm condições de comprar; ajuda as pessoas com deficiência. Se não fosse isso aqui, não sei o que seria da gente”, comentou.

Ela tem paralisia infantil e todo o ano vai até o local para participar. “Venho três vezes. Na primeira são tiradas as medidas, depois experimentar e por fim levar o aparelho ortopédico embora para utilizar diariamente”, ressaltou.

Tony agradeceu ao Prefeito de Jacarezinho e Presidente do Consórcio Público, Marcelo Palhares, pelo apoio: “Ele não tem medido esforços para que possamos cada vez mais aumentar essa oferta e melhorar o atendimento”.

As órteses são dispositivos que auxiliam alguma função do corpo. E há inúmeros dispositivos. A palmilha que auxilia no posicionamento do pé e até na postura; o tutor ortopédico pode auxiliar no movimento de caminhar; as joelheiras que podem auxiliar na estabilização do joelho etc.

As próteses, por sua vez, são dispositivos que substituem alguma função do corpo. Como exemplo, os implantes dentários, em que o dente é substituído por um artificial; casos de amputação de pernas ou braços; ou até mesmo uma prótese ocular em casos da perda do globo ocular.