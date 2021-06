Projeto ‘Dai-lhe de Comer’ ajuda SAP

Ação de combate à fome e melhoria de autoestima é da igreja católica e aceita contribuições de toda a comunidade

Devido à pandemia da Covid-19, o Pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, padre José Antônio Campos, teve a ideia da organização do Projeto Dai-lhe de Comer ,em Santo Antônio da Platina. Na manhã deste domingo, dia 27, nas celebrações das duas missas da manhã, ele lembrou aos fiéis que a iniciativa completou um mês, e solicitou mais auxílio para ampliar o número de doações.

O religioso já trabalhou em Joaquim Távora, Jacarezinho, Andirá, Londrina, Cornélio Procópio, Jataizinho e Bandeirantes. Desde abril de 2020, vocacionado e ativo, conduz sua missão pastoral e social em Santo Antônio da Platina com muito sucesso e pragmatismo.

O projeto inicia sempre na cozinha do Lar Jesus Adolescente, presidido pela empresária Setime Barreto, com 400 marmitas que são entregues nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às famílias necessitadas das outras três paróquias, além da dele, que são: Santa Filomena, São José e São Judas Tadeu.

Setime explicou que foram efetuados cadastros de famílias carentes, as cozinheiras Fatinha e Marilda e voluntários das paróquias colaboram e outras pessoas distribuem em capelas.

Quarta-feira não tem marmitas porque são produzidos os sonhos, comercializados para dar suporte à manutenção da instituição em seus outros projetos.

Quem desejar contribuir com dinheiro (pelo Pix projetodailhedecomer@gmail.com é a chave), alimentos (arroz, feijão, legumes etc), embalagens, mão de obra etc.