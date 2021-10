Projeto busca ações ambientais em SAP

Voluntários da área, Prefeitura, Tiro de Guerra, Sicredi, Polícia Militar, IDR e bombeiros

Está sendo efetivada uma iniciativa a longo prazo reunindo entidades e lideranças desde setembro e continuando em outubro e novembro. Esse movimento em prol do meio ambiente e em busca da sustentabilidade pretende inspirar a comunidade e assim agregar mais parceiros para tornar essas ações cada vez mais constantes no município.

Em setembro, foi realizada na Sede Administrativa da Sicredi Norte Sul PR/SP em Santo Antônio da Platina a 1ª Reunião de organização de assuntos e ideias para preservação e recuperação ambiental da cidade e região, tendo como foco inicial o Morro do Bim.

Participaram a 1ª Dama e representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Mônica Arrivabene Coelho, O Diretor de Negócios da Norte Sul, Alex Henrique Possi e a Gerente de Desenv. Do Cooperativismo, Dayse C. T. de Abreu Gusmão, o Gerente da agência Sicredi de Santo Antônio da Platina, Jair Barrero Menani Luis Carlos e José Ricardo Arruda (Secretaria do Meio Ambiente) da Prefeitura, o 1° Sargento Edevilson Buthencourte dos Santos, do Tiro de Guerra, o 1° Sargento Flávio Vieira dos Santos, da 4ª Cia/PM, Mauricio Castro Alves, da Emater e IDR, o Tenente Eduardo Felipe Silva, do Corpo de Bombeiros e o osteopata Natanael Cícero da Silva com sua esposa, Érica Mathias, Mariza Degáspari Arantes, pós-graduada em Educação Ambiental e em Perícia e Auditoria Ambiental.

Entre os assuntos abordados está em andamento um projeto onde empresas adotarão áreas como praças, avenidas, locais de exercícios, entre outros, com a responsabilidade da manutenção do mesmo. Estuda-se a contrapartida desses apoiadores poderem divulgar suas marcas nesses locais.

Segundo Alex Henrique Possi, Diretor de Negócios da Sicredi Norte Sul, a cooperativa abraçou a ideia pois acredita na união de forças para o desenvolvimento sustentável das empresas e comunidades: “ Nós buscamos a sustentabilidade aliando desenvolvimento e respeito ao meio ambiente e às comunidades nas quais estamos inseridos. Somos uma instituição feita de pessoas para pessoas e queremos contribuir para um mundo melhor através de boas práticas econômicas, ambientais e sociais.”, explica Possi.

Deram inicio em outubro algumas ações como o plantio de árvores no Jardim Bela Manhã, próximo ao Ribeirão do Boi Pintado, e também em parceria com a COPEL será realizado o plantio de 1000 mudas de no alto do Morro do Bim.

O Tiro de Guerra, juntamente com prefeitura, representada pela secretaria do Meio Ambiente estarão atuando no plantio de arvores (morro do Bim e outras áreas), limpeza de córregos e recuperação de nascentes na região. E para que ocorra nas melhores condições, estarão contando com o apoio de Carine Gonçalves, bióloga e proprietária da ECOBIO Meio Ambiente e Turismo , empresa de Gestão de Projetos em diversas áreas , com Títulos de Reconhecimento e Chancela da ONU , Pacto Global e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que se voluntariou para apoiar o projeto de preservação/recuperação ambiental de nossa região.