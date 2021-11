Programa Maratona Solidária faz doação

Entrega dos calçados foi feita às crianças do Lar Jesus Adolescente de SAP

Alunos Do Centro Educacional Lar Jesus Adolescente receberam nesta quarta-feira, 10, a doação de tênis arrecadados pela segunda edição do “Maratona Solidária”, promovido pelo Sesc em Santo Antônio da Platina. Foram doados 52 pares de tênis no programa esportivo estadual que teve o slogan “Corra pelo Futuro das Crianças”.

Os tênis esportivos foram arrecadados através das inscrições para a maratona, que ocorreu em outubro e teve participação de mais de 3,4 mil corredores em todo o estado.

A entrega dos calçados foi feita em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito José da Silva Coelho Neto, do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, Alex Figueira, do sargento do Tiro de Guerra Edevilson Buthencourte dos Santos, pelo gerente executivo do Sesc Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, José Dimas Fonseca e demais representantes de entidades envolvidas no projeto.