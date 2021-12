Professores acertam tema de redação do Enem em projeções

Professores Pinda (Redação), Dorinei (Redação) e Erike (História) previram durante o “aulão”

O Colégio Magnus, de Jacarezinho, sai na frente mais uma vez. Um grande colégio se faz com uma grande equipe. Os professores de produção textual Pinda e Dorinei, juntamente com o professor de história, Erick, acertaram o tema da Redação do Enem de 2021 – “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

No decorrer deste ano foram trabalhados mais de 100 temas de redação com os alunos e, em um dos aulões especiais promovidos pelo Magnus, os educadores falaram sobre esse tema e debateram possíveis abordagens.

“Isso foi de grande importância para que os alunos fizessem a prova com confiança e tranqüilidade, conseguindo um melhor direcionamento sem o risco de se perder durante o processo”, assinalou Ana Paula, diretora do estabelecimento de ensino.

No Colégio Magnus e no seu Cursinho pré-vestibular os alunos contam, desde a infância com uma carga horária extensiva em linguagens, aplicando a disciplina de produção textual colaborando com o desenvolvimento nessa área da escrita.

